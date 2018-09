CD&V-kandidaat trekt zich terug na aanwezigheid op S&V activiteit Kristof Pieters

06 september 2018

CD&V Stekene moet op zoek naar een nieuwe kandidaat voor plaats 14 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naar aanleiding van de Pano-reportage van woensdagavond trekt Thomas Maes zich terug. De 21-jarige jongeman maakte zijn politiek debuut, maar het is dus van korte duur geweest. “Ik ben slechts een keer aanwezig geweest op een activiteit van Schild & Vrienden en heb verder niets te maken met die vereniging, van wie ik de opinies trouwens niet deel”, reageert hij. “Maar uit respect voor mijn medekandidaten op de CD&V-lijst, en vooral voor de nieuwe lijsttrekster, zal ik niet deelnemen aan de verkiezingen. Ik vrees dat mijn aanwezigheid op de lijst de kansen van mijn collega's kan schaden.” Hij benadrukt verder dat hij helemaal niet achter de doelstellingen staat van de S&V-kring. “Die staan zelfs haaks op mijn christendemocratische overtuiging. In het huidige klimaat kan ik niet meer politiek functioneren in Stekene." Het is nog niet bekend wie zijn plaats nu zal innemen op de lijst