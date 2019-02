Cannabiskweker voor rechter noemt zichzelf bloemist: “Uit liefde voor natuurlijk kruid” Nele Dooms

18 februari 2019

13u57 0 Stekene Fatih P. (41) uit Stekene riskeert twee jaar cel omdat hij in zijn woning aan de Kemelstraat een cannabisplantage uitbouwde. Die werd opgerold in oktober vorig jaar. Zelf vindt P., voorzitter van de cannabisvzw Oost West Thuis Best, dat hem niets te verwijten valt. “Elk lid van de vzw bezat één plant. Ik ben gewoon maar de bloemist, die anderen wil laten genieten van de natuur”, klonk het.

P., voor zijn proces gehuld in een T-shirt met weedbladeren op de mouwen, is overtuigd van zijn zaak. Nadat hij de rechter duidelijk maakte dat hij “de winnaar was van miljoenen zaadjes” en “kinderen op school alleen leugens horen”, begon hij een betoog waarom cannabis niet verboden zou mogen worden. De man is voorzitter van de vzw Oost West Thuis Best, één van de afdelingen van de Cannabis Social Club, die cannabis kweekt en ter beschikking stelt van leden. “Cannabis is een natuurlijk kruid dat perfect helpt om pijnen weg te nemen”, zei hij. “En dat in tegenstelling tot pijnstillers die als vergif in je lichaam voelen. Ik begrijp het probleem niet, we vallen daar niemand mee lastig. Maar de staat vindt het blijkbaar nodig dit natuurlijk product te verbieden ten voordele van multinationals. De rechtbank verliest al haar geloofwaardigheid als ze hierin mee gaat.”

184 planten aangetroffen

P. gebruikt naar eigen zeggen zelf cannabis, zo’n tien joints per dag, omdat hij in het verleden geopereerd werd aan zij hand en daar nog altijd pijnen van heeft. Zijn woning en serre aan de Kemelstraat in Stekene stonden echter vol cannabisplanten. “We kwamen de plantage in oktober 2018 op het spoor na een melding dat er een zware cannabisgeur rond het huis hing”, schetste de openbaar aanklager. “Uiteindelijk bleken in de woning gebruikers samen te komen. We troffen er liefst 184 planten en honderden grammen cannabis en bloemtoppen aan.”

P. ontkent dat niet, maar kadert de feiten in de bestaansreden van de vzw. “In de wet staat dat bezit van drie gram cannabis of één plant per persoon is toegestaan”, legde hij uit. “Elk lid van onze vzw is eigenaar van één plant. Alle leden tekenen een overeenkomst waarmee ze aangeven eigenaar te zijn. Alleen is niet iedereen in staat om die te verzorgen en dus neem ik dat op mij. Bij de huiszoeking van de politie leek het alsof ze een chemisch labo gingen opdoeken. Echt schandalig. Ik zie mezelf meer als een bloemist.”

Niet voor geldgewin

P.’s advocaat probeerde de rechter nog te overtuigen dat het de man niet om geldgewin te doen is. “Mijn cliënt is overtuigd van zijn verhaal als natuurmens en is niet zomaar de zoveelste drugsdealer uit winstbejag”, klonk het. “Er bestaan een vijftal Cannabis Social Clubs. De essentie daarbij ligt niet op geld, maar wel op kansen om een natuurlijk product te gebruiken in plaats van medicijnen.”

P. is geen onbekende voor het gerecht. Hij staat er onder andere gekend om 23 feiten met betrekking tot drugs. De openbaar aanklager vorderde twee jaar cel tegen de man. Zelf blijft hij erbij dat hij perfect legaal bezig is en vroeg dan ook de vrijspraak. De rechter velt vonnis op 4 maart.