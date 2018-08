Buurt Zomerhuis vraagt meer inspraak START WERKEN HORECAZAAK WORDT 'OVER VERKIEZINGEN GETILD' KRISTOF PIETERS

29 augustus 2018

02u44 0 Stekene Een aantal buurtbewoners uit de omgeving van het recreatiedomein Zomerhuis vraagt het gemeentebestuur om meer inspraak bij de plannen van een nieuwe horecazaak met waterspeeltuin. Ondanks een beroepsprocedure die begin dit jaar werd ingediend werden ze nog altijd niet gehoord door de gemeente. Het gemeentebestuur ziet echter geen graten in een overleg op amper 6 weken voor de verkiezingen.

De heraanleg van het recreatiedomein Het Zomerhuis zal zeker niet meer deze legislatuur starten. Hoewel er een bouwvergunning is afgeleverd wil het gemeentebestuur het dossier over de verkiezingen heen tillen. Aanleiding is het protest van een aantal bewoners uit de Brugstraat, Bormte en Kaaistraat. Die hadden in januari dit jaar een advocaat onder de arm genomen om de bouwplannen tegen te houden. Ze vinden het project te grootschalig en vrezen vooral problemen op vlak van mobiliteit en parkeren.





"Ondertussen zijn wij als buurtbewoners nog altijd niet gehoord door het gemeentebestuur, terwijl wij al meermaals aangeboden hebben om te overleggen", zegt Jessie Vanvelde namens de omwonenden. "Zelf hebben we echter niet stil gezeten en naar alternatieven gezocht. We vonden een subsidiemogelijkheid van 50.000 euro binnen het project 'Natuur in je buurt'. Tot onze grote verrassing kwamen we zo te weten dat de gemeente dit vorig jaar zelf al had aangevraagd. Ze kreeg echter het deksel op de neus, enerzijds omdat het voorstel met de waterfonteinen niet ecologisch waardevol was maar ook omdat er geen burgers of andere partijen betrokken zijn bij het project."





"We worden genegeerd"

De bewoners reageren verontwaardigd omdat de gemeente een subsidie misloopt wegens gebrek aan burgerparticipatie terwijl de buurt de hele tijd niks anders vraagt. "We hebben intussen op eigen houtje ook verkeerstellingen gedaan maar in de resultaten is men evenmin geïnteresseerd want we worden gewoon genegeerd. We zijn niet tegen een herbestemming van het Zomerhuis maar een horecagebouw voor 150 personen is een té zware belasting voor deze buurt."





"Onvoldoende grootschalig"

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) bevestigt dat de gemeente vorig jaar een subsidieaanvraag indiende.





"Maar dat was op Vlaams niveau en daar vond men ons project niet bovenlokaal genoeg. Het was met andere woorden onvoldoende grootschalig", reageert De Rechter. "We staan echter wel degelijk open voor overleg. Er was deze maand al geprobeerd een afspraak vast te leggen maar de agenda's kwamen niet overeen. Intussen zijn we echter 6 weken voor de verkiezingen en heeft het nog weinig zin om samen te zitten. We kunnen moeilijk afspraken maken voor de volgende legislatuur. Daarom hebben we voorgesteld om pas na de verkiezingen samen te zitten."





"De vraag van de buurt om de bouwvergunning te schorsen is trouwens afgewezen. In principe zouden we de werken kunnen starten maar we gaan dit niet doen omdat er nog een procedure loopt om de vergunning te vernietigen. Een timing ligt dus zeker nog niet vast. We willen in dit dossier zeker niks forceren", benadrukt de burgemeester nog.