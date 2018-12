Buurt Merlanstraat in beroep tegen verkaveling: “Baan van 3,5 meter niet geschikt voor ontsluiting” Kristof Pieters

25 december 2018

10u44 0 Stekene Een aantal bewoners uit de Merlanstraat gaan in beroep tegen de aanleg van een nieuwe verkaveling. Ze vrezen voor de veiligheid aangezien de wijk zal ontsloten worden via een smal baantje van 3,5 meter breed waar niet eens twee wagens elkaar deftig kunnen kruisen. Bovendien was het dossier om onverklaarbare reden plots verdwenen uit het omgevingsloket tijdens het openbaar onderzoek.

De discussie draait rond een woonuitbreidingsgebied tussen de Merlanstraat, Vijfstekenstraat, Koebrugstraat en Brugse Heirweg in Klein-Sinaai. In het kader van de herhuisvesting van bewoners van weekendverblijven mag dit gebied aangesneden worden. “Het probleem is echter dat er verschillende eigenaars zijn van de gronden en dat er dus geen totaalplan op tafel ligt”, zeggen Bart Van Heeschvelde, Roos Verschraege en Ingo Sterck. “We zijn niet tegen het feit dat er nieuwe woningen worden gebouwd maar wel om de ontsluiting van de verkaveling. In dit plan gebeurt die ontsluiting via de Merlanstraat en de Vijfstekenstraat maar die zijn daar totaal niet op voorzien. Het gaat om een smal baantje van slechts 3,5 meter breed waar twee auto’s elkaar niet eens kunnen kruisen. Hier nog eens een nieuwe wijk op laten aansluiten brengt de leefbaarheid in het gedrang. We vrezen ook dat er onvoldoende doorgang zal zijn voor de hulpdiensten. In een eerste fase gaat het over dertig kavels, bij uitbreiding zijn het er honderd, zonder dat men andere ontsluiting voorziet. Een aansluiting op de Brugse Heirweg of Koebrugstraat was veel logischer geweest maar die gronden zijn dus van iemand anders.”

De buurtbewoners betwijfelen ook of veel weekendhuisbewoners interesse hebben voor dit project vanwege de inplanting en de prijs. “Het is eigenlijk maar een smoes om een nieuwe verkaveling te realiseren”, denken ze. “Onze schrik is vooral dat de ontsluiting in deze eerste fase ook meteen de definitieve zal zijn. Nu worden er 30 huizen gebouwd maar in een tweede fase kunnen er nog 70 bijkomen en dan wordt het pas echt gevaarlijk in zo’n smal straatje.”

Tijdens het openbaar onderzoek deze zomer werden dan ook heel wat bezwaarschriften ingediend. Toch werd recent een omgevingsvergunning afgeleverd door het college. De buurt gaat nu in beroep. “Niet alleen op basis van onze argumenten want er is ook sprake van een procedurefout. Toen we onze bezwaren wilden indienen was het dossier om onverklaarbare reden verdwenen van het omgevingsloket op de website van de gemeente en kon er dus geen digitaal bezwaarschrift worden ingediend.”

Burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen) benadrukt dat de verkaveling twee ontsluitingen krijgt via de Merlanstraat en Vijfstekenstraat. “Dat is in principe voldoende en dus voldoet de aanvraag aan alle vereisten. Een ontsluiting op de Brugse Heirweg zou misschien beter zijn maar we hebben eerder al ongunstig advies gekregen om nieuwe verkavelingen rechtstreeks te laten ontsluiten op hoofdwegen. Wat de weekendhuisbewoners betreft: die gaan we binnenkort allemaal aanschrijven en bevragen of ze interesse hebben. Dat het dossier niet terug te vinden was op het omgevingsloket is met echter niet bekend. Dat zal ik moeten laten onderzoeken.”