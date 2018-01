Buurt in beroep tegen plannen Zomerhuis BEWONERS DOEN BEROEP OP ADVOCAAT OM HERAANLEG RECREATIE DOMEIN TEGEN TE GAAN KRISTOF PIETERS

22 januari 2018

02u38 0 Stekene Een twintigtal bewoners uit de Brugstraat, Bormte en Kaaistraat hebben een advocaat onder de arm genomen om de heraanleg van recreatiedomein Het Zomerhuis tegen te houden. Ze vinden het project te grootschalig en vrezen vooral problemen op vlak van mobiliteit en parkeren. Burgemeester Stany De Rechter betreurt de procedure en benadrukt dat er nog altijd bijsturingen mogelijk waren.

De heraanleg van het recreatiedomein Het Zomerhuis zou door de beroepsprocedure wel eens heel wat vertraging kunnen oplopen. Het gaat om een belangrijk project van 4 miljoen euro. Het drie hectare grote domein, dat dateert van 1936, ligt er al enkele jaren verwilderd bij. Het bekende openluchtzwembad sloot in de jaren negentig de deuren. De gemeente kocht het tien jaar geleden aan en liet een plan uittekenen voor een herbestemming. Het openluchtzwembad zou opgevuld worden en dienst doen als waterspeeltuin. Centraal komt er ook een grote brasserie en het is net daarover dat de buurt nu struikelt.





Impact op mobiliteit

"Te grootschalig", verwoordt Jessi Vandevelde de klachten van omwonenden. "We zijn tevreden dat er iets gebeurt want het domein ligt er inderdaad verwilderd bij, maar het huidig plan is niet op maat van de buurt. We denken niet dat de Stekenaars zitten te wachten op een megalomaan horecagebouw met zo'n hoge kostprijs terwijl de horeca in het centrum tanende is. We vrezen vooral de impact op de mobiliteit. Daar is nauwelijks onderzoek naar gedaan. In hetzelfde gebied zitten nu ook al een bloeiende tennisclub en schuttersvereniging. De huidige 70 parkeerplaatsen zijn soms volledig ingenomen. Men voorziet slechts 20 extra plaatsen. Dat gaat niet voldoende zijn. In de zomer komen bezoekers wel met de fiets maar de rest van het jaar kiezen de meeste mensen wellicht toch de auto en vrezen we voor grote problemen."





"Niet tegen heraanleg"

De bewoners beseffen dat ze zich niet populair zullen maken met hun procedure. "Maar dat is niet onze schuld", reageren ze. "Het gemeentebestuur liet ons geen andere keuze om in dit dossier toch gehoord te kunnen worden. We hebben bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, maar die werden van tafel geveegd. Nu is de bouwvergunning afgeleverd en rest ons enkel een procedure op te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit had vermeden kunnen worden als we vooraf inspraak hadden gekregen." De buurt denkt goede argumenten in handen te hebben om de vergunning te laten vernietigen. "Want die is volgens ons in strijd met het gewestplan en de structuurplannen." De omwonenden steken tegelijk de hand uit. "We zijn niet tegen de heraanleg van het recreatiedomein, maar vragen enkel een kleinschaliger initiatief. We hopen dat onze bezorgdheden eindelijk serieus genomen zullen worden én dat we uitgenodigd worden voor een constructief overleg."





Bijsturing mogelijk

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) betreurt de procedure en blijft het project verdedigen. "Het enige dat men nu kan bereiken is dat de site nog meer verloedert. Ik denk dat er veel misverstanden bestaan. Het horecagebouw heeft een capaciteit voor 150 personen binnen en 150 op het terras maar dat maakt geen 300. De mensen zitten ofwel buiten ofwel binnen. De capaciteit is vergelijkbaar met andere brasserieën. Bovendien is het gelegen aan de spoorzate, een druk gebruikte fietsroute. Er wordt vooral op recreanten gemikt." Volgens De Rechter was er nog een informatiecampagne voorzien voor de buurt. "Er is inderdaad al een bouwvergunning afgeleverd maar op vlak van verkeersafwikkeling en parkeren waren er zeker nog bijsturingen mogelijk."