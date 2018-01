Burgemeester laat gevaarlijke honden weghalen 02u42 0 Stekene Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) heeft twee gevaarlijke honden in beslag laten nemen. De politie van de zone Waasland-Noord haalde de honden donderdag weg bij de eigenares en bracht hen over naar een dierenasiel.

Sinds begin december 2017 kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van gewonde en dode dieren in de buurt van de Voorthoek in Stekene. De beslissing om de honden weg te halen, kwam er nadat de politie een reeks klachten over dode en gewonde dieren ontving. "Het laatste feit dateert van 1 januari. Toen werden er herten aangevallen door loslopende honden. Eén hert overleefde de aanval niet en twee andere raakten gewond", klinkt het bij de politiezone. "In de periode tussen 8 en 11 december 2017 raakte een kat zwaargewond. Ze werd in één van haar voorpoten gebeten. Het pootje moest zelfs worden geamputeerd. En in de nacht van 6 op 7 december 2017 werden er vijf herten, twee nandoe's en een emoe gedood."





Paul De Swaef, een hobbykweker uit Stekene, is één van de meest getroffen diereigenaars. "Van de elf herten heb ik er nu maar vijf meer over", zegt De Swaef. "Ik hoop dat er iets wordt ondernomen, want zo kan het niet langer. Ik vrees niet alleen voor mijn dieren, maar ook voor kinderen die hier toevallige zouden voorbijwandelen", zei hij deze week nog in onze krant. De politie onderzocht de zaak. "Uit het onderzoek bleek dat twee honden uit de buurt verantwoordelijk zijn voor deze feiten. Burgemeester Stany De Rechter besliste meteen om de honden weg te laten halen. Volgende week volgt er een gesprek tussen de burgemeester en de eigenares en wordt beslist wat er met de honden gaat gebeuren. In afwachting hiervan verblijven de dieren in een asiel." (JVS)