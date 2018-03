Brouwerij The Musketeers verovert Canada 19 maart 2018

Brouwerij The Musketeers uit Stekene heeft twee belangrijke handelscontracten afgesloten in Canada. Vanaf nu worden in heel Canada de 'Troubadour' speciaalbieren exclusief verdeeld via twee winkelketens. The Musketeers groeide de laatste jaren sterk en is bezig met de bouw van een nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas om aan de stijgende vraag uit binnen- en buitenland te kunnen beantwoorden. De vraag naar Belgische speciaalbieren in Canada zit ook in de lift, maar het aanbod is er vandaag eerder beperkt. "Dat komt omdat de Canadese markt op gebied van alcohol een van de strengst gereguleerde markten ter wereld is", legt Stefaan Soetemans van The Musketeers uit. "Zo mag je er pas drinken vanaf je 18 en mag je tot dan geen bar binnen. In de meeste provincies kan je alcoholische dranken alleen maar in de zogenaamde 'liquor stores' kopen. Die worden strikt gecontroleerd door de overheid. Het spreekt voor zich dat in zo'n land het niet evident is om als buitenlandse brouwerij voet aan de grond te krijgen." Canada is het zestiende land waar de bieren van The Musketeers gedronken kunnen worden.





(PKM)