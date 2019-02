Broederschool Stekene kleurt straat voor Gedichtendag Kristof Pieters

04 februari 2019

09u57 1 Stekene De Broederschool van Stekene heeft met stoepkrijt de Nieuwstraat onder handen genomen. De leerlingen schreven gedichten en poëtische quotes op het wegdek naar aanleiding van Gedichtendag.

Gedichtendag, sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam, is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. De Broederschool Stekene sprong graag mee op de kar en liet een stuk van de Nieuwstraat afsluiten. Gedurende de voormiddag leefden de scholieren zich kleurrijk uit op straat. Gewapend met stoepkrijt schreven ze gedichten en poëtische quotes op straat. In de namiddag trokken de 4de jaars de straat op om gedichten op winkeletalages aan te brengen. “We wilden de leerlingen op een ludieke manier laten werken rond poëzie. Door ze te laten krijten en met hun eigen gedichten aan de slag te laten gaan, spelen we in op hun leefwereld en is poëzie geen ver -van-mijn-bedshow. Zo leren ze dat poëzie niet altijd serieus moet zijn”, klinkt het op de school.