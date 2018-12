Brandweer spuit oliespoor van rijbaan Kristof Pieters

20 december 2018

13u27 0

De brandweer werd donderdagochtend iets na 11 uur opgeroepen voor het opruimen van een oliespoor in de Heirweg in Stekene. De brandweer spoot de rijbaan proper zodat alle gevaar op slippartijen snel was geweken. Ook in Sint-Niklaas werd rond 11.10 uur de brandweer gevraagd voor het opruimen van olievlekken. Daar verloor een vuilniswagen olie in de Van Landeghemstraat en de Lange Rekstraat.