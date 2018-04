Borelingen vereeuwigd in geboorteboom 25 april 2018

02u26 0

De Gezinsbond van Stekene en die van Kemzeke hebben voor het elfde jaar op rij een geboorteboom geplant voor alle kinderen die vorig jaar geboren zijn. In 2017 kwamen er in totaal 79 jongens en 86 meisjes bij. De borelingen werden samen met hun ouders uitgenodigd om de geboorteboom te planten in het gemeentepark. Door de kou werden de feestelijkheden wel verplaatst naar de gemeentelijke werkplaats. Alle ouders mochten de naam van hun kind aan één van de takken vastmaken. Na afloop werden de aanwezigen getrakteerd op een dessertenbuffet.





(PKM)