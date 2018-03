Bomen wijken voor rioleringswerken 02 maart 2018

Er moeten heel wat bomen gerooid worden in de Hamerstraat, Bergstraatje, Wildernis en Zeshoekstraat in Stekene. Dit is nodig voor het uitvoeren van de geplande wegen- en rioleringswerken. De gemeenteraad keurde het nieuwe tracé intussen goed en ook de bouwaanvraag werd al ingediend. (PKM)