Boer verliest ton stro op Westakker 23 juli 2018

Op Westakker in Stekene, de parallelweg naast de E34 richting Knokke, heeft een landbouwer zaterdagavond een deel van zijn lading stro verloren.





Een vijftal grote balen geperst stro - zo'n tweehonderd kilogram per stuk - vielen van een oplegger op de rijbaan. De betrokken landbouwer belde zelf een kennis die met een verreiker ter plaatse kwam en de balen weer op de trailer tilde. Maar door het ladingverlies was de Westakker een halfuur lang wel afgesloten in beide richtingen. De brandweer stuurde ook een ploeg ter plaatse om de laatste resten stro van de rijbaan te verwijderen. (PKM)