Blokfluitensemble geeft laatste concert in Sint-Jacobskerk Kristof Pieters

20 december 2018

18u49 2 Stekene Het wereldberoemde blokfluitensemble, Flanders Recorder Quartet, zal in de Sint-Jacobuskerk in Kemzeke op zaterdag 22 december zijn allerlaatste concert spelen.

Na meer dan dertig jaar geconcerteerd te hebben over de hele wereld kiezen zij Kemzeke uit als locatie voor hun uitzwaaiconcert. Het Flanders Recorder Quartet ‘Vier op ’n Rij’ bestond in 2017 dertig jaar en is in die periode geëvolueerd tot een ensemble dat tot de wereldtop behoort. Hun palmares barst uit zijn voegen met titels als Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen, festivalster Festival van Vlaanderen, 2.500 concerten, 52 verschillende landen, workshops wereldwijd, 24 cd’s, en in 2017 het dertigjarig jubileum: de cijfers mogen er wezen. De Rolling Stones onder de blokfluitspelers waren twee weken terug nog aan het werk in Japan. Zaterdag om 20 uur kan men ze dus een laatste keer aan het werk zien vanaf 20 uur in de Sint-Jacobuskerk.