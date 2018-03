Bisschop te gast op Nacht van Geschiedenis 20 maart 2018

Davidsfonds Stekene neemt deel aan de Nacht van de Geschiedenis die dit jaar in het teken staat van religie. Op dinsdag 20 maart is er een gespreksavond rond religie met twee eminente sprekers: Monseigneur Van Looy, bisschop van Gent, en Mario Van Essche, nationaal voorzitter van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Prof Gert Laekeman leidt het gesprek in goede banen. Men zal proberen achterhalen wat de invloed van religie is op de geschiedenis en of de wereld beter af is zonder geloof. Locatie: zaal Nova, Dorpsstraat 129 in Stekene om 20 uur. (PKM)