Bezoek van vriend mondt uit in steekpartij 07 februari 2018

02u55 0 Stekene Een jonge man die in een appartement aan het Dr. Jules Persynplein in Wachtebeke woont, is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Een bezoek van een vriend mondde uit in een vechtpartij waarbij de bewoner in de halsstreek gestoken werd. De dader werd wat later opgepakt in Kemzeke.

Het slachtoffer kreeg maandagavond bezoek van een vriend die volgens de politie al gekend staat voor criminele feiten. In de loop van de avond ontstond in het appartement een ruzie en een vechtpartij waarbij de bezoeker een mes gebruikte. Hij stak zijn slachtoffer verschillende keren, onder andere in de halsstreek en zette het dan op een lopen. Het slachtoffer liep hevig bloedend naar buiten om hulp te vragen van andere bewoners die buiten stonden.





"Wij schrokken enorm wanneer we hem zagen, hij zat onder het bloed", vertellen de bewoners. "Het was precies iets uit een film. We willen zoiets nooit meer meemaken. Wat daar binnen gebeurd is, weten we helemaal niet, we kennen het slachtoffer ook niet. We hebben de ambulance gebeld, meer dan dat konden we niet doen. Onze dochter heeft te hele tijd op hem ingepraat, hij was de hele tijd bij bewustzijn." De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert ondanks hevig bloedverlies niet in levensgevaar.





Het slachtoffer kon zelf aan de politie vertellen wie hem neergestoken had. De wagen van de verdachte, die een Macedonische nummerplaat heeft, werd later die nacht aangetroffen in Voorhout in Kemzeke. De verdachte zelf werd gearresteerd in zijn ouderlijk huis, voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. De politie kamde de wagen volledig uit, vermoedelijk om het wapen te vinden. (WSG/PKM)