Bewoners slaan alarm voor schouwbrand 21 maart 2018

Voor een schouwbrand in een woning in de Dauwstraat in Kemzeke zijn de brandweerposten Stekene en Sint-Niklaas van de hulpverleningszone Waasland gisterenmiddag moeten uitrukken Het waren de bewoners zelf, een ouder koppel, die merkten dat er een schouwbrand gaande was. De man kon de kachel zelf al doven. Het vuur in de schouw werd door de brandweer geblust. Dankzij het snelle optreden kon een uitbreiding van het vuur naar het dak vermeden worden. De brandweer kon zelfs voorkomen dat er enige vorm van schade ontstond in de woning. Na een half uurtje was de interventie afgehandeld. (PKM)