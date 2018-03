Bestuurster zwaargewond na klap tegen boom 05 maart 2018

02u28 0 Stekene Op Westakker, de parallelweg van de E34 in Stekene, deed zich zaterdagnamiddag om 16 uur een zwaar verkeersongeval voor.

Een vrouw die in de richting van de Hellestraat reed, botste net voor het fietstunneltje frontaal op een boom links van de weg. Dat gebeurde nadat ze om ongekende reden de controle over haar wagen verloor. Mogelijk kwam de bestuurster met haar voorwiel even in een greppel rechts naast de weg terecht. De klap was zo hevig de voorkant van de Ford Focus volledig vernield werd.





De vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas overgebracht. Ze verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Westakker een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)