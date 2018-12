Bestuurster gewond na botsing op geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

13 december 2018

09u36 0

Woensdagochtend gebeurde een ongeval in de Heistraat in Stekene. Een bestuurster van een personenwagen verloor de controle en reed in op een geparkeerde bestelwagen. De vrouw raakte hierbij lichtgewond.