Bestuurder gewond na botsing met tegenligger in Teerlingstraat Kristof Pieters

06 maart 2019

11u47 0

Een automobilist is dinsdagnacht lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Teerlingstraat. De bestuurder is met zijn wagen tegen een geparkeerde wagen gereden en daarna frontaal gebotst met een tegenligger. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.