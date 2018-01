Bestelwagen knalt tegen verlichtingspaal 29 januari 2018

In de Frans van Brusselstraat in Stekene gebeurde zaterdagavond rond 23.15 uur een zwaar ongeval. Een bestelwagen met Nederlandse nummerplaat reed aan hoge snelheid door de Frans van Brusselstraat in de richting van de Sint-Jozefslaan. Halfweg de straat merkte de bestuurster niet op dat er een aswijziging in de straat ligt. De bestuurster week bruusk uit naar links, ramde een borduur, tikte een geparkeerde wagen aan die licht beschadigd raakte en botste uiteindelijk frontaal op een verlichtingspaal. Door de harde klap viel de verlichtingspaal omver. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurster werd met verscheidene verwondingen overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken, glas en gelekte olie op te kuisen. Ook Eandis moest uitrukken om de vernielde verlichtingspaal te verwijderen. (JVS)