Bestelwagen knalt frontaal op vrachtwagen 22 februari 2018

Op Baggaart Noord, de parallelweg van de E34 in Stekene, botste gisterenochtend ochtend om 6.45 uur een lichte bestelwagen frontaal op een zware vrachtwagen van een firma uit Stekene.





De klap was enorm. De bestelwagen werd weggeslingerd en kwam in de gracht tussen de parallelweg en de snelweg terecht. De bestuurder, een jongeman, zat een tijdlang gekneld in zijn voertuig. De brandweer van de Nederlandse hulppost Koewacht en van de posten Stekene en Sint-Gillis-Waas konden de man na zo'n 45 minuten uit het zwaar verhakkelde wrak bevrijden, waarna hij met ernstige, maar niet levensbedreigende verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas werd overgebracht.





Kijkfile

De vrachtwagenbestuurder raakte enkel licht gewond, maar was wel erg geschrokken. Hij probeerde een aanrijding met de bestelwagen nog te vermijden door de remmen dicht te gooien, maar dat bracht weinig op. Het ongeval gebeurde toen de automobilist om een nog onduidelijke reden plots van zijn rijvak afweek. Door het ongeval was de parallelweg een hele tijd versperd in beide richtingen. Ook op de E34 ontstond er in beide richtingen een kijkfile. (PKM)