Beloning van 3.000 euro voor tip over gestolen mopshond “Spoor liep dood op vijf meter van de poort” Kristof Pieters

18 november 2018

14u19 0 Stekene Joris Van Hoye uit Stekene looft een beloning van drieduizend euro uit voor de gouden tip die leidt naar Moppy, de één jaar oude mopshond van het gezin. Die werd afgelopen woensdag gestolen uit hun tuin in de Prekerijdreef.

De familie Van Hoye is dol op honden. Ze hebben er zes rondlopen in hun woning in de Prekerijdreef in Stekene. Een van hen verdween echter spoorloos. “We waren thuis toen het gebeurde”, vertelt Joris Van Hoye. “Moppy is een mopshond van een jaar. Ze liep in de tuin rond, maar plots was ze verdwenen. We hebben meteen de hele buurt uitgekamd, maar zonder resultaat. We hadden al meteen een vreemd gevoel bij de situatie. Onze tuin is namelijk hermetisch afgesloten en er was nergens een gat in de omheining. Bovendien zijn mopshonden heel honkvast en niet zo avontuurlijk aangelegd. Ze zijn fysisch niet in staat om grote afstanden af te leggen.”

Speurhond

De familie verspreidde eerst flyers in de omgeving met een oproep naar buren om eens goed te kijken in hun schuurtjes of garages of Moppy daar niet toevallig zat opgesloten. Maar ook daarop kwam geen reactie. “We hebben toen besloten contact op te nemen met een gespecialiseerd team met een speurhond”, gaat Joris verder. “Het team liet de speurhond ruiken aan spulletjes van Moppy en hij volgde meteen een spoor naar de poort. Buiten hield het spoor amper vijf meter voorbij de poort plots op. Het staat voor ons dus vast dat Moppy werd gestolen. We hebben klacht ingediend bij de politie tegen onbekenden. De politie zei dat we zeker niet de enige slachtoffers zijn. Blijkbaar worden regelmatig rashonden gestolen, bedoeld voor de zwarte markt.”

Beloning

Het gezin lijdt zwaar onder het verlies van hun trouwe viervoeter en heeft nu een beloning uitgevaardigd van drieduizend euro voor wie een gouden tip kan bezorgen. “Moppy maakt deel uit van het gezin en vooral voor de kinderen is het bijzonder moeilijk”, legt Joris uit. “Het is een echte rashond en voor mopshonden betaal je toch al snel meer dan duizend euro. We hebben de beloning een stuk hoger gelegd omdat ze voor ons natuurlijk een grote emotionele waarde heeft. Ondertussen hebben we van andere hondeneigenaars vernomen dat het om bendes gaat die gericht tewerk gaan. Vermoedelijk hebben ze onze woning vooraf geobserveerd.”

Gechipt

Uit cijfers van de politie blijkt dat er vorig jaar in ons land 467 honden werden gestolen. Dat is veertig procent procent meer dan in 2016. Dieven zijn vooral geïnteresseerd in kleine rashonden, want die kunnen makkelijk vervoerd worden en brengen in verhouding meer geld op. Van de 467 honden die in 2017 gestolen werden, hebben maar 174 mensen hun huisdier teruggevonden. Voor de familie Van Hoye is er één lichtpuntje en dat is het feit dat Moppy gechipt is. Volgens de politie is dat de meest voorkomende reden dat dieren en baasjes na diefstal herenigd kunnen worden.

Wie weet waar Moppy zich bevindt of een tip kan geven over haar verdwijning kan dit op 0484/79.32.06