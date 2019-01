Auto over de kop op rotonde De Tromp Kristof Pieters

25 januari 2019

14u09

Op de verkeerswisselaar De Tromp in Kemzeke is vrijdagochtend iets voor elf uur een auto op z’n dak beland. Een chauffeur verloor de controle over zijn wagen nadat hij de afrit van de E34 had genomen in de rijrichting van Antwerpen. Bij het oprijden van de rotonde raakte hij de betonnen boordsteen en werd zijn wagen omhoog gekatapulteerd. Het voertuig kwam op zijn dak terecht op de rijbaan. De bestuurder kwam er als bij wonder met zeer lichte verwondingen vanaf en werd enkel voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te beveiligen en de brokstukken op te ruimen.