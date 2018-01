Auto knalt te pletter tegen paal 19 januari 2018

Op Burchtakker, de parallelweg naast de E34 in Stekene, verloor de bestuurder van een Volvo personenwagen woensdagavond omstreeks 22.30 uur de controle over zijn wagen. De auto belandde in de berm en reed daar frontaal in op een verlichtingspaal. Die werd door de klap volledig uit de grond gerukt. De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn zwaar beschadigde wagen ontkomen en ging een eind verderop bij een kennis om hulp vragen voor het takelen van zijn wagen. Intussen waren er echter al passanten gestopt bij het wrak om hulp te bieden, maar zij konden de bestuurder nergens aantreffen. Toen de opgeroepen hulpdiensten ter plaatse aankwamen, kwam ook de chauffeur terug toe op de plaats van het ongeval. (PKM)