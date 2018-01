Auto, juwelen en wijn gestolen 02u52 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in Oost-Eindeken in Stekene. De daders forceerden een deur en doorzochten de hele woning. Ze gingen aan de haal met juwelen, flessen wijn en reistassen. In de Heirweg in Stekene werd er een auto gestolen. Het voertuig werd door de politie meteen geseind. In de Hellestraat gingen dieven dan weer aan de haal met juwelen, een handtas en een horloge. In dezelfde straat werd ook een poging tot inbraak vastgesteld. (PKM)