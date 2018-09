Auto botst met truck op rotonde De Tromp Kristof Pieters

05 september 2018

12u45 1

Deze ochtend rond 7.20 uur is een vrachtwagen zwaar in aanrijding gekomen met een wagen bij het afrijden van de rotonde aan de Trompstraat in Kemzeke. Een ziekenwagen en de brandweer kwamen ter plaatse, maar als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De auto raakte wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Al snel ontstond een ellenlange file in beide richtingen. Op de N403 stond het verkeer stil tot in Hulst en in de andere richting tot in Sint-Niklaas.