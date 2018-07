Anouk bevestigd voor Crammerock 04 juli 2018

Met minder dan twee maanden te gaan tot Crammerock is gisteren nog een nieuwe naam gelost voor de Stekense muzikale hoogmis. Nadat eerder deze week de naam Lost Frequencies werd bekend gemaakt, loste de organisatie gisteren de topper Anouk. Al meer dan twintig jaar weet de Nederlandse zich in onze oren te nestelen met succeshits als 'Girl', 'Good God' en 'Nobody's Wife', terwijl ze de gevoelige snaar bespeelt met 'Sacrifice' en 'Michel'. Naast Anouk en Lost Frequencies staan ook Miles Kane, Seasick Steve, Sigma, Equal Idiots, Kraantje Pappie, Henri PFR, What So Not, Bizzey, Famke Louise en Sons op de affiche. Binnenkort volgen nog heel wat meer namen aan. De ticketverkoop start op 9 juli om 12 uur via de website. Crammerock was de voorbije 7 jaar volledig uitverkocht. (PKM)