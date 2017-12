Amelberga pakt uit met grote namen 02u24 0

Sinds twee jaar houdt de gemeente een cultureel programma in zaal Amelberga in de Polenlaan in Stekene. Schepen van Cultuur Gunter Van Campenhout (GeBe) blikt tevreden terug. "We hebben zo'n honderdtal plaatsen en die zijn bijna altijd volzet. Theaterbureaus beginnen onze zaal ook te kennen en bieden meer en meer mooie namen aan. Ze vinden onze ruimte ideaal voor een try-out alvorens met een voorstelling naar grotere zalen te trekken." Dit jaar werd de pianobar lichtjes opgefrist. Daar kunnen bezoekers na een voorstelling nog even napraten. Het programma voor komend voorjaar ziet er alvast veelbelovend uit." We slaagden erin enkele bekende namen zoals Marleen Merckx en Leen Dendievel, Willem Vermandere, Jenne Decleir en Gunter Lamoot te strikken", vervolgt Van Campenhout trots. De ticketverkoop voor het nieuwe voorjaarsprogramma start op donderdag 4 januari. Tickets kunnen aan de balie van de Cultuurdienst of via www.stekene.be aangekocht worden. (PKM)