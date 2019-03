Als de leerkrachten staken... staan de leerlingen dan maar zelf voor de klas Kristof Pieters

20 maart 2019

14u30 0 Stekene In plaats van de schoolpoorten gesloten te houden, hebben de leerkrachten van basisschool De Molenberg in Stekene op een originele manier het werk neergelegd. In het derde leerjaar namen de leerlingen het werk over en mochten ze lesgeven aan hun klasgenootjes.

“We wilden als school onze ouders en leerlingen niet in de steek laten”, legt directeur An Waterschoot uit. “Daarom dat het merendeel van de leerkrachten heeft beslist om geen staking te houden. Toch zijn de frustraties bij het volledige team heel hoog. Omdat wij als school toch een signaal wilden geven, hebben we enkele acties gehouden.”

Alle leerkrachten kwamen woensdag in het zwart gekleed als teken van rouw. De foto’s van de leerkrachten werden via een computersimulatie verouderd tot 60 jaar en ouder. Ook werden affiches opgehangen van omgekeerde duimen als signaal dat de school niet akkoord gaat met het gevoerde beleid. De meest opmerkelijke actie was echter die van juf Angelique Raes in het derde leerjaar. Zij liet namelijk de leerlingen zelf een dagje haar takenpakket overnemen. “En dat vonden de kinderen natuurlijk geweldig”, lacht ze. “Ik had natuurlijk wel de voorbereiding op mij genomen maar verder heb ik me weinig of niet gemoeid en heeft elke leerling een aantal oefeningen op het bord gedaan. Als ik er in de toekomst toch eens een dagje van tussenuit zou vallen, weet ik alvast dat de klas in goede handen is!”