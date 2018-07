Air Traffic kondigt komst Crammerock aan tijdens Rock Werchter 07 juli 2018

De Britse band Air Traffic heeft gisteren een fraaie promotiestunt gedaan voor Crammerock tijdens hun concert op Rock Werchter. Zanger-pianist Chris Wall liet het publiek weten dat ze headliner zijn op Crammerock in Stekene. Na een pauze van 7 jaar is de groep terug. Air Traffic zal schitteren naast dEUS, Hooverphonic, Lost Frequencies Live, Anouk, Miles Kane, Seasick Steve, Sigma, Equal Idiots, Kraantje Pappie, Henri PFR, What So Not, Bizzey, Famke louise en Sons. De ticketverkoop start op 9 juli om 12 uur via de website van Crammerock. (PKM)