Adviesraden debatteren met politici Kristof Pieters

05 september 2018

18u21 0

Een barrista in de bib, personen met een handicap aan een job helpen bij de Stekense middenstand, bespeelbare kunstwerken, groepswonen voor senioren, enz. De Stekense adviesraden geven hun politici inspiratie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en hopen, op die manier, hun creatieve ideeën ook echt te realiseren. “Het Gemeentedecreet heeft de adviesraden in het leven geroepen om beleidsadvies te formuleren. Ze vormen dus een klankbord van burgers voor het gemeentebestuur”, zeg Filip Tirez. “In Stekene zijn er adviesraden voor senioren, sport, milieu, cultuur, personen met een handicap, kinderopvang, toerisme, jeugd, enz. Samen bestaan de adviesraden uit meer dan 130 geëngageerde Stekenaren en vertegenwoordigen ze meer dan 80 Stekense verenigingen en beroepsorganisaties. Politici zien meer en meer het belang in van dialoog met de burger. Daarom hebben we als “wakkere Stekenaren-in-actie”, naar aanleiding van de komende verkiezingen in oktober, een “AanStekend Ambitieplan” voor de gemeente geformuleerd met 15 concrete ideeën om hun dorpsleven te verbeteren en burgerparticipatie te bevorderen.” Zaterdag 15 september om 14 uur volgt een politiek debat rond deze thema’s met alle Stekense lijsttrekkers in de Sportstek in Stekene. Meer info op dewakkerestekenaar.be