Achtjarig kind raakt gewond bij ongeval 09 april 2018

In de Trompstraat in Kemzeke kwamen zaterdagvoormiddag rond 11 uur drie auto's met elkaar in aanrijding. In één van de auto's raakte een meisje van 8 jaar lichtgewond. Ze werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht.





Eén van de auto's moest in de remmen voor een bus die linksaf wilde slaan. Eén van de bestuurders die volgde, had dat niet opgemerkt en knalde op de voorligger. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en gelekte vloeistoffen op te ruimen. (JVS)