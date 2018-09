Aanleg fietspad Nieuwstraat uit startblokken Kristof Pieters

04 september 2018

Een aannemer is gestart met de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat en Stekenestraat. “Het komt te liggen tussen de kruispunten met de Zavelstraat en de Kleine Dauwstraat”, licht schepen voor mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe) toe, die er nog op wijst dat het een van de meest gebruikte wegen is door schoolgaande fietsers in Stekene. “Aan de ene kant van de weg ligt bovendien een industriezone, waardoor er ook heel wat vrachtwagens passeren.” Als alles goed gaat zijn de werken voor het eind van dit jaar klaar. 40% wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Ook burgemeester Stany De Rechter (GeBe) is opgetogen. “Het doet altijd deugd als er eindelijk aan iets kan begonnen worden wat vooraf wat tegenkanting kreeg”, reageert hij.

Om veiligheidsredenen wordt het doorgaand verkeer tijdens deze werken zoveel mogelijk geweerd in de Nieuwstraat (tussen Zavelstraat en Ijzerhandstraat) en Stekenestraat. Je kan tussen Kemzeke en Stekene beter rijden via de Regentiestraat, Dauwstraat, Bormte, Dorpsstraat, Polenlaan, Oost-Eindeken en Drieschouwen. Bedrijven in de ambachtelijke zone zijn te bereiken via de N403 en Drieschouwen. Het vrachtverkeer kan de ambachtelijke zone weer verlaten via de Lamstraat. Voor de bedrijven en bewoners van de werfzone, wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Nieuwstraat, tussen de Zavel- en IJzerhandstraat, en in de IJzerhandstraat. Het verkeer kan daar enkel richting de Dauwstraat rijden. Fietsers mogen niet in de werfzone rijden en moeten een omleiding volgen. Zij kunnen de spoorzate nemen of omrijden via de Regentiestraat, Dauwstraat en Bormte. Vanuit de Dauwstraat mogen fietsers de IJzerhandstraat niet inrijden, daar geldt immers éénrichtingsverkeer in de andere richting voor het plaatselijk verkeer.