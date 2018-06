91-jarige wint krulbol-kampioenschap 08 juni 2018

Het laatste weekend in mei organiseren de Sint Jozefbolders uit Stekene traditioneel het jaarlijkse clubkampioenschap. Dit jaar waren er 25 spelers die streden om de gegeerde titel van clubkampioen. Wie met de houten krulbol het dichts bij het doel komt, wint en kan één of meerdere "stek(-ken)" op het score bord zetten. De winnaar van dit spel is diegene die het eerst 10 stekken heeft verzameld. Na anderhalve dag spelen, wint diegene met het meeste gewonnen spellen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Henri, in de volksmond "Den Nonkel", een trouwe krulbolder van 91 jaar.





(PKM)