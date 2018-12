80-jarigen houden voor zevende maal reünie Kristof Pieters

18 december 2018

10u39 0

In restaurant Straffe Kost in Stekene hebben de tachtigjarigen uit Stekene een reünie gehouden. Het was al de zevende maal dat de leeftijdsgenoten samen hun verjaardag vierden. De eerste samenkomst was op de leeftijd van 50 jaar en sindsdien komen ze om de vijf jaar terug bij elkaar. Er werden heel wat anekdotes van vroeger opgehaald.