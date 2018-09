32 snelheidsduivels in Kerkstraat Kristof Pieters

04 september 2018

De politiezone Waasland-Noord heeft een verkeerscontrole gehouden in de Kerkstraat in Stekene. De politie voerde niet alleen een snelheidscontrole uit. Ze deed ook toezicht op het naleven van de nieuwe verkeerssituatie met zone 30. 126 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid. 32 bestuurders reden te snel. De hoogste gemeten snelheid was 58 kilometer per uur. Bij de controle op het éénrichtingsverkeer werden er geen overtredingen vastgesteld.