20-jarige krijgt 8 jaar voor foltering minderjarige 28 februari 2018

02u55 0

Nico Y. (20) uit Stekene kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van acht jaar. Een bevestiging van straf die hij in de rechtbank van Dendermonde kreeg. Samen met nog twee andere jongeren had hij urenlang H., een zeventienjarige uit Stekene, gefolterd. De agressie die het drietal eind februari 2017 tegenover het slachtoffer gebruikte, is hallucinant. Het was in de nacht van 28 februari op 1 maart 2017 dat het jonge slachtoffer van Nico en zijn kompanen bijna het leven liet. De jongen werd naar de woning van Y. in de Paardebloemstraat in Stekene gelokt, zogezegd om iets uit te praten. Uiteindelijk werd hij urenlang geslagen, geschopt en toegetakeld met een baseballknuppel. Toen de politie de woning uiteindelijk binnenviel, troffen agenten het slachtoffer totaal ontredderd, in shock en levensgevaarlijk gewond aan. De daders zaten frieten te eten en computerspelletjes te spelen. "Hallucinant, gruwelijk en mensonterend", zo vatte de openbaar aanklager in eerste aanleg de feiten samen. Het motief voor het buitensporig geweld was bij Nico te vinden. Hij verdacht er H. van dat hij het schuiladres van zijn vriendinnetje verraden had. Gedurende de avond belde Y. het vriendinnetje van H. op, zodat zij hem kon horen krijsen. Naast deze zaak loopt er nog een andere zaak tegen Y. voor slagen en weerspannigheid tegen de politie in beroep, de uitspraak daarvan is voor 20 maart. (DJG)