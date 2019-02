2.500 bomen aangeplant om meer te bewegen in het groen Kristof Pieters

25 februari 2019

19u01 0 Stekene Het Wullebos in Stekene is maandag een hectare groter geworden. Er werden namelijk 2.500 zomereiken aangeplant. Minister Koen Van den Heuvel kwam een handje toesteken.

De bosplantactie was een initiatief van het gezondheidsfonds CM, BOS+ en Natuur en Bos. Deze drie organisaties riepen tijdens de campagne 30-30 zoveel mogelijk Vlamingen op om gedurende dertig dagen dertig minuten te bewegen in het groen. 5.400 mensen gingen de uitdaging aan. En ze hebben daar geen spijt van. Zelfs een maand na de beweegcampagne zijn de positieve effecten nog altijd meetbaar. De drie organisaties kondigden ook aan een boom te planten voor elke deelnemer aan de actie. Omdat belofte geen schuld mag maken, gingen maandag alvast 2.500 boompjes de grond in. Het is slechts een eerste fase van de uitbreiding van het Wullebos in Stekene. In totaal zal het bos met zo’n 6 ha groen worden uitgebreid.

Michiel Callens, directeur Onderzoek en Ontwikkeling CM en Sien Cromphout, educatief medewerker BOS+, stelden ook de resultaten voor van het wetenschappelijk onderzoek dat werd gevoerd tijdens de campagne. 500 deelnemers vulden een enquête in. “De deelnemers gaven aan dat hun mentale gezondheid tijdens die dertig dagen met bijna 6 procent verbeterd was. De slaapkwaliteit ging er met ruim 8 procent op vooruit en de stress verminderd met meer dan 7 procent. De concentratie nam toe met bijna 12 procent. De deelnemers gaven ook aan zich gelukkiger en vitaler te voelen. Bovendien blijven deze positieve effecten aanhouden.”

Wie het aan de lijve wil ondervinden kan deelnemen aan de volgende campagne van 30-30. Die zal lopen van 21 september tot en met 20 oktober.