1.200 bezoekers ondergedompeld in ‘Grooten Oorlog’ Kristof Pieters

11 november 2018

11u34 0 Stekene Maar liefst 1.200 bezoekers hebben dit weekend genoten van de muzikale evocatie ‘Stekene in den Grooten Oorlog’. Het hadden er nog een pak meer kunnen zijn maar het spektakelstuk was meer dan een maand voor de première al uitverkocht.

Enkele verenigingen sloegen de handen in elkaar om de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken op een grootse manier. Bart Picavet regisseerde hiervoor een koor van 100 zangers, een orkest van 45 muzikanten en heel wat figuranten. Omdat er in de gemeente geen zaal groot genoeg is voor zo’n spektakelstuk werd een tijdelijke schouwburg opgetrokken in de sporthal. Op het podium las de bekende acteur Frank Van Erum, bekend als Renzo uit Thuis, stukken voor uit het dagboek van de bekende Stekense huisdokter Leon Van Haelst. Die werden vervolgens op een tweede podium uitgebeeld door figuranten. Van Haelst was gedurende de Eerste Wereldoorlog huisarts en schepen in Stekene en dus een bevoorrechte getuige. Omdat de sporthal pas vorige week ingericht kon worden, was er slechts één repetitie mogelijk met zowel de muzikanten als het koor en de acteurs. Het was voor regisseur Picavet dan ook een huzarenstukje om dit naadloos tot één geheel te smeden. Iets waarvoor het publiek na afloop zijn appreciatie uitsprak met een daverend applaus.