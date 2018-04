't Kelderken wordt gecondoleerd 21 april 2018

Toneelgezelschap 't Kelderken speelt vanaf dit weekend 'Hartelijk gecondoleerd' van Jack Staal. Die probeert in zijn toneelstukken telkens een serieuze inhoud te combineren met de nodige humor. Dat is zeker ook het geval met 'Hartelijk gecondoleerd'. Een komedie met de dood als onderwerp is niet vanzelfsprekend, maar toch weet de auteur dit heel aanvaardbaar voor te stellen. De regie is in handen van Raf Molkens. Die is al enkele jaren lid van 't Kelderken en dit wordt nu zijn eerste regie in Kemzeke. Er zijn voorstellingen vandaag, 27 en 28 april. Kaarten en info: www.tkelderken.be (PKM)