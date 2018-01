'Stekene Verkocht' vreest gevolgen van arrest 02u54 0

Het actiecomité 'Stekene Verkocht' vreest dat een recent arrest van de Raad van State over de weekendverblijven in de gemeente winnaars en verliezers zal opleveren. Het gerechtshof heeft de tweede fase van het provinciaal RUP vernietigd dat clusters van weekendhuizen een bestemming 'woonzone' gaf. Met dit arrest van de Raad van State kan men geen herbestemming naar woonzone meer aanvragen. "Nu krijg je weer winnaars en verliezers", reageert Eric Vandaele van Stekene Verkocht. "De winnaars hadden reeds voor het arrest een herbestemming naar woonzone aangevraagd en verkregen, de anderen hebben pech en weten niet meer hoe het verder zal verlopen. Het pijnlijke is nu dat de geschiedenis zich weer herhaald. Immo makelaars hebben deze gronden aangeprezen als bouwgronden en over de lopende rechtszaak bij de Raad van State in alle talen gezwegen. Met dit alles wordt het dossier weer wat ingewikkelder en is er weer open ruimte onterecht verloren gegaan." (PKM)