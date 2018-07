"Net nu alles in zijn plooi begon te vallen" PASTOOR LUC MERTENS NEEMT AFSCHEID VAN PAROCHIE KRISTOF PIETERS

31 juli 2018

02u38 0 Stekene Pastoor Luc Mertens (51) neemt eind september afscheid van Stekene, waar hij vijf jaar lang actief was. Het bisdom heeft hem gevraagd aan de slag te gaan in Maldegem. "Het is met spijt in het hart dat ik vertrek", reageert hij.

Luc Mertens kende vijf jaar geleden een turbulente periode toen hij als nieuwe pastoor aan de slag ging in de Heilig Kruis-parochie in Stekene. "Een groep mensen had op voorhand al een oordeel klaar over mij als persoon", legt hij uit. "Sommige reageerden zelfs ronduit vijandig. Dat maakte dat ik me niet meteen welkom voelde." Het daaropvolgende jaar zorgden een conflict met de toenmalige leiding van de chiromeisjes en een rechtszaak over 'te luide' kerkklokken in de Hellestraat ervoor dat Mertens opnieuw in het oog van de storm terecht kwam. Daarna zwakte de kritiek echter af. "De mensen hebben me leren kennen. Het is daarom des te jammer dat ik nu opnieuw wordt overgeplaatst naar een andere parochie en daar terug van nul moet beginnen."





De moeilijke start in Stekene is volgens Mertens te verklaren doordat hij zowat de tegenpool is van zijn voorganger Yvan Stassijns. "Ivan was hier 20 jaar actief geweest en had natuurlijk zijn stempel gedrukt. Ik spreek niet graag in termen als 'conservatief' en 'progressief' maar het klopt wel dat ik eerder behoudsgezind ben op vlak van de liturgie. Sommige mensen zien het als een supermarkt waar je uit het aanbod een keuze kan maken en daar kan ik me moeilijker mee verzoenen. Hoewel, ik stel zelf vast dat ik met de jaren ook wel wat meer soepelheid aan de dag kan leggen. Ik zag aanvankelijk de combinatie van een wielermuseum en eucharistievieringen in de kerk van Klein-Sinaai niet zitten maar na overleg is de kerk mooi opgesplitst en zijn die twee uitersten toch verzoend geraakt. Het is zoals in mijn onderwijsjaren in Eeklo. Het is eerste jaar was ik vrij streng maar daarna liet ik de teugels wel wat vieren", zegt pastoor Mertens. "Ik mag trouwens niet klagen over de opkomst in de kerk. Voor de zondagsmis zijn er nog elke week 200 tot 250 gelovigen en daar kunnen veel collega-pastoors enkel van dromen."





Nieuwe parochie vormen

Vooral met de jeugd heeft Mertens een hechte band opgebouwd. "Jongeren zijn vandaag veel meer onbevooroordeeld", stelt hij vast. "Het anti-kerkelijke is echt verdwenen. De enige vakantie die ik neem, is in de zomer om de jeugdbewegingen te bezoeken als ze op bivak zijn."





Op 30 september is er een afscheidsviering voor de pastoor. Hij zal worden opgevolgd door Marc Van Steen in een nieuw te vormen parochie Sint-Gillis-Waas/Stekene. Luc Mertens krijgt een nieuw te vormen parochie in Maldegem. "Een voor mij onbekend terrein, maar ik ben natuurlijk wel aan eens een kijkje gaan nemen. Het wordt een nieuwe uitdaging, maar ik weet wel dat ik Stekene enorm ga missen."