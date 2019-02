‘Meester Merckx’ een week voor zijn 104e verjaardag overleden Kristof Pieters

24 februari 2019

10u19 0 Stekene Albert Merckx, in Stekene en omstreken beter bekend als ‘meester Merckx’, is vlak voor zijn 104e verjaardag overleden. Decennia lang stond hij voor de klas in de lagere school van de Broeders.

Albert Merckx ging in 1935 aan de slag in de lagere school van de Broeders. Hij is er nadien directeur geworden, de eerste niet-broeder die de functie kreeg. Hij was ook bestuurslid of animator van twaalf lokale verenigingen binnen de christelijke arbeidersbeweging zoals CM-Stekene, CM-Waasland, Ziekenzorg en KBG-Okra. Albert was zijn hele leven bijzonder sportief en zelfs op zijn honderdste verjaardag zat hij nog dagelijks op de hometrainer. Zijn eeuwfeest werd trouwens gevierd met een grootse optocht door het dorp waar hij altijd is bekend gebleven als ‘meester Merckx’. Zijn oudste zoon Kris Merckx is bekend als politicus van PvdA en van zijn engagement voor Geneeskunde voor het Volk. Na Kris kwamen er nog vijf andere kinderen: Ria, Anne, Toni, Bie en Ludo. Hun moeder Orpha De Pauw overleed op vrij jonge leeftijd in 1977 aan een hartkwaal. Hij vond nadien opnieuw de liefde bij Marie-Louise Van Duyse. Albert, die op 22 februari overleed, een week voor zijn 104e verjaardag, zal nu bij het graf van zijn eerste echtgenote worden bijgezet op de begraafplaats van Stekene. De uitvaart gaat door op zijn verjaardag, donderdag 28 februari om 11 uur, in de Heilig Kruis in Stekene om 11 uur. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren is er in de kerk vanaf 10.30 uur.