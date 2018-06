"Ik wilde alleen maar helpen" CHAUFFEUR DIE AMBULANCE VERZETTE, HEEFT KLACHT AAN ZIJN BEEN PATRICK LEFELON

20 juni 2018

02u49 0 Stekene Frederik Penneman (35) uit Steken mag binnenkort bij de politie gaan uitleggen waarom hij maandagavond achter het stuur van een wachtende ambulance kroop. Zaakvoerder Kris Verbeeck van Ambulancecentrum Antwerpen (ACA) dient een klacht tegen de man in.

Een buurtbewoner filmde maandagavond rond 21 uur hoe een ongeduldige chauffeur de wachtende ambulance van ACA verplaatste in de Augustijnenstraat, een zijstraat van de Nationalestraat. Die chauffeur was Frederik Penneman, zaakvoerder van groothandel in eieren Penneman uit Stekene. "Ik stond als eerste achter die ambulance en achter mij stond een rij claxonerende wagens. Een buurtbewoner ging polshoogte nemen, maar kwam terug met de boodschap dat het nog wel even ging duren. In plaats van de ambulanciers te blijven storen met dat getoeter, heb ik hun ambulance veilig weggezet op twee vrije parkeerplaatsen. Zo kon het verkeer weer verder en werd de straat vrijgemaakt voor het geval er nog een MUG of een brandweerwagen moest komen. Ik wilde alleen maar helpen."





Lange dag vol leveringen

Kris Verbeeck, zaakvoerder van ACA, heeft gisternamiddag klacht ingediend tegen de chauffeur wegens 'oneigenlijk gebruik' van de ambulance. "Een beetje meer respect voor de hulpdiensten is hier op zijn plaats. Onze ambulanciers hebben de patiënte uit de woning geëvacueerd en wilden haar buiten op een brancard leggen. Dat ging niet omdat de achterdeuren van de ambulance niet open konden door de wagen die er vlak achter stond geparkeerd. De ambulancier moest de wagen opnieuw in het midden van de straat parkeren om de brancard te nemen. Zo zijn kostbare minuten verloren gegaan." Penneman vindt de kritiek niet op zijn plaats: "Ik heb het grootste respect voor het werk van ambulanciers. Zij hebben mijn bejaarde vader al twee keer gered." De groothandelaar had maandag een lange dag vol leveringen. "Ik moest op 80 adressen zijn in Antwerpen-centrum. Met alle wegenwerken is dat een hels werk. Ik was al om 6 uur vertrokken. Overdag had ik geen tijd om vanop een terras naar de Rode Duivels te kijken. Ik heb het gevolgd op de radio. Uiteindelijk was ik rond 21.45 uur terug op mijn bedrijf in Stekene."





De politie neemt zelf geen initiatief tegen overtreders op basis van foto's of filmpjes op sociale media. "Dan krijgen wij een heksenjacht", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. "Als iemand een klacht indient, dan schieten wij wel in actie. Dan zullen wij de chauffeur uitnodigen voor een ondervraging en nagaan of hij strafrechterlijke feiten heeft gepleegd."