"I'm dreaming of a hot Christmas..." CHRISTEL (53) ORGANISEERT ZOMERS KERSTFEEST VOOR FAMILIE EN VRIENDEN JORIS VERGAUWEN

02 augustus 2018

02u37 1 Stekene Al vanaf haar dertiende droomde ze ervan om ooit eens Kerst te vieren in de zomer. Na veertig jaar dromen, werd het gisteren eindelijk Kerstmis voor Christel Bauwens (53), midden in de zomer, bij 30 graden. Ze haalde letterlijk alles uit de kast - van kerstbomen, de kerstman en zijn slee tot lichtjes en slingers - om er voor familie en vrienden een onvergetelijk kerstfeest van te maken.

Een witte Kerst werd het allerminst, een hete Kerst des te meer, gisteren in Stekene. Maar géén zwembadje in de tuin om de hitte te trotseren, dat past niet in de kerstsfeer. Voor glühwein was het anderzijds dan ook weer niet echt het gepaste weer. Maar wel voor een kerstmuts, éventjes toch.





Gastvrouw Christel Bauwens stráálde, in de overdadig en rijkelijk met kerstversiering getooide tuin van het Stekense gezin. Samen met haar partner Romain (72) en dochter Melissa (23) had ze een onovertroffen kerstfeestje in elkaar gestoken, voor buren, familie en vrienden. Met kerstbomen, slingers, ballen en lichtjes, de kerstman op zijn slee tot een heus kerstmaal: alles was aanwezig, net als de zon. Zo moet het er op 25 december aan toe gaan in Australië, als ze daar in de zomer Kerst vieren. Maar zo was het gisteren voor één keer in Stekene.





"Dit is een éénmalig kerstfeestje, hoor", lachte Christel. "Eén keer wilde ik dit eens meemaken in mijn leven. Al sinds mijn dertiende staat het op mijn 'bucketlist'. Al veertig jaar droom ik ervan om Kerst te vieren in de zomer en nu is het er eindelijk van gekomen! Ik hou van de kerstsfeer. In de winter vind ik het héél fijn. Maar het is altijd zo ontzettend koud. Ik weet nog heel goed dat ik op mijn dertiende dacht: 'Als ik later groot ben, vier ik gewoon eens Kerst als het warm is, midden in de zomer.' Ik heb vier jaar geleden een zware hartvliesontsteking gehad. Ik dacht dat ik mijn vijftigste verjaardag niet meer zou halen. Dat is gelukkig gepasseerd en daarom vond ik het deze zomer echt tijd om die droom eens waar te maken."





Lekker eten

Een week lang was het gezin druk in de weer om alles te versieren. "Het heeft wel wat inspanningen gekost, maar dat mocht. Van 12 uur 's middags tot middernacht houden we een groots kerstfeest, met lekker eten, gezelligheid, ook een kersttaart en héél veel lichtjes als de avond valt. Kortom, de perfecte Kerst, net zoals ik het me al veertig jaar in mijn gedachten heb!"