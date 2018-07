"Hopelijk geen blijvende hersenschade" BEZOEKER ZOMERBAR AFGERANSELD DOOR ONBEKENDEN KRISTOF PIETERS

13 juli 2018

02u27 0 Stekene De 28-jarige Douglas Lybeert liep een hersenletsel op nadat hij zwaar werd aangepakt op de parking van zomerbar The Lakehouse in Stekene. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. De politie vroeg gisteren camerabeelden op bij omliggende handelszaken.

De feiten gebeurden al afgelopen weekend, maar werden aanvankelijk geklasseerd als een banale vechtpartij. Het slachtoffer mocht na verzorging naar huis, maar deze week verslechterde zijn toestand plots en moest hij gehospitaliseerd worden. Alles wijst op een hersenletsel ten gevolge van de zware klappen.





Douglas Lybeert (28) en zijn vriendin Lize Van Goethem (24) waren afgelopen vrijdag naar de Grote Markt in Beveren getrokken om er de match van de Rode Duivels te bekijken. "Daarna zijn we met enkele vrienden naar The Lakehouse in Stekene gegaan", vertelt Lize. "Rond twintig na één besloten we naar huis te vertrekken. Ik stond met Douglas al buiten aan de uitgang te wachten op onze vrienden, toen een groepje jongeren voorbijkwam en ons verbaal begon uit te dagen. Mijn vriend heeft al lachend gezegd dat hij ze de richting wel wou wijzen naar Disneyland. Meteen daarna is de portier tussenbeide gekomen. Hij vroeg de jongeren, een groep van zowel jongens als meisjes, beleefd maar kordaat om te vertrekken."





Geheugenverlies

Enkele minuten later besloten Douglas en Lize naar hun auto te stappen. Vlak om de hoek van de parking werden ze opgewacht door drie jongeren uit het gezelschap dat hen kort voordien al had belaagd. "Twee hebben meteen uitgehaald naar Douglas en enkele vuistslagen uitgedeeld", vervolgt Lize. "Het gebeurde enorm snel. Douglas ging onmiddellijk tegen de grond en verloor het bewustzijn. Ik heb meteen om hulp geroepen. Intussen hadden de daders al het hazenpad gekozen. Mijn vriend is kort daarna naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij had twee blauwe ogen, een gescheurde lip en enkele gebroken tanden, maar na verzorging mocht hij wel naar huis. Dinsdag is hij wel terug opgenomen. Thuis merkte Douglas dat hij evenwichtsstoornissen had en aan geheugenverlies leed. Er is een probleem met zijn kortetermijngeheugen. Alles van de voorbije week is één zwart gat. We hopen vooral dat hij er geen blijvend letsel aan overhoudt."





Lize is intussen vastberaden om de daders te identificeren. "Ik heb aan The Lakehouse gevraagd om foto's te bezorgen die die avond door hun huisfotograaf genomen zijn in de hoop dat ik ze herken. Het gaat om drie jonge twintigers die op basis van hun accent duidelijk uit de buurt waren." De politie neemt de zaak ernstig. Gisteren werden alvast camerabeelden opgevraagd van de aanpalende doe-het-zelfzaak Donckers. Daar bevestigt men dat de vechtpartij is gefilmd, maar het is afwachten of de beelden voldoende duidelijk zijn om de daders te kunnen identificeren. De familie van het slachtoffer roept intussen getuigen op om zich te melden bij de politie.