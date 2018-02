'Het mysterie van Kemzeke' in cinema 09 februari 2018

Het totaalspektakel 'Het mysterie van Kemzeke' krijgt een vervolg in de bioscoop. Het evenement trok in december meer dan 2.000 bezoekers naar de kerk van Kemzeke. Dat succes overtuigde de producers om er een langspeelfilm van te maken. "We hadden het grootste deel al verfilmd maar nu zijn ook de stukken toneel ingeblikt en kunnen we alles monteren tot één film", legt coproducer Gunter Van Campenhout uit. Voor de film zijn vanaf zaterdag 10 februari tickets te koop. Op zondag 25 februari is de film in avant-première te zien in de parochiezaal van Kemzeke om 16 uur en 20.30 uur. Er zijn maximum 200 toeschouwers per voorstelling en tickets kosten 8 euro. Op woensdag 7 maart gaat de prent in première in Siniscoop om 20 uur. Tickets kosten dan 10 euro. Ze zijn te bestellen via hetmysterievankemzeke.be. Daarnaast zijn er ook enkele schoolvoorstellingen op maandag 26 februari voor het 4de, 5de en 6de leerjaar van Reynaerdijn en 7-sprong. Op woensdag 28 maart voor de leerlingen van de Broederschool Stekene. (PKM)