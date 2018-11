Zeven automobilisten geverbaliseerd bij controle RDK

09 november 2018

De lokale politie KASTZE heeft donderdagmiddag een kleine controle gehouden op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Abelendreef in Steenokkerzeel. Er werd in beide richtingen gecontroleerd. Zeven autobestuurders werden geverbaliseerd, voornamelijk omdat ze niet stopten voor voetgangers aan een oversteekplaats. Zestien fietsers die volledig in orde waren, kregen een hesje van de agenten.