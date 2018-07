Zesde editie Steenokkerzeel Zingt 13 juli 2018

Nu zaterdag vindt op de Fuérisonplaats in het centrum van Steenokkerzeel de zesde editie van Steenokkerzeel Zingt! plaats. Het zangfeest voor alle inwoners wordt georganiseerd door de cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur. Het kadert in de viering van de Vlaamse feestdag. "Het is een echt volksfeest met veel zang, dans en polonaises", zegt cultuurschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). "De hele avond komen muziekklassiekers aan bod en alle aanwezigen krijgen een gratis zangkrantje waarmee ze de liedjesteksten kunnen meebrullen." Om 16.30 uur start het evenement met een kinderhappening. Het voorprogramma met Maarten Cox & Tri-Plex begint om 19 uur. Een uur later mogen alle inwoners hun zangtalenten etaleren door uit volle borst mee te zingen met Vlaamse klassiekers. (RDK)