Wildlife Intervention Team redt ree uit wachtbekken luchthaven Joyce Van De Winkel

23 maart 2019

15u33 4 Steenokkerzeel In Melsbroek bij Steenokkerzeel kwamen zaterdagmiddag twee reeën vast te zitten in het wachtbekken van de luchthaven. Het Wildlife Intervention Team kon één ree redden. Voor het andere diertje kwam alle hulp te laat.

“Een geslaagde reddingsoperatie voor één van de twee reeën”, vertelt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver-N-VA) over de tussenkomst van het Wildlife Intervention Team. De diertjes zaten vast in het wachtbekken van de luchthaven in Melsbroek. Een wandelaar merkte de onfortuinlijke beestjes op en sloeg alarm.

Het Wildlife Intervention Team werd opgetrommeld en ook burgemeester Kurt Ryon en gemeenteraadslid Griet De Roover (Groen) trokken naar het wachtbekken in Melsbroek. “Eén dier zat klem tussen een poort en een hek in het wachtbekken en overleefde dit niet. De andere ree konden we uit het wachtbekken jagen. Het kostte heel wat moeite, maar gelukkig kon het dier na de reddingsoperatie terug de vrije natuur in”, vertelt Kurt Ryon.

Later deze week zal de gemeente het kadaver van de andere ree ophalen.